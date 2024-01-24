Мышецкая (Безобразова) Прасковья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мышецкая (Безобразова) Прасковья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1735

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1735

Дочь: Долгорукова Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Мышецкий Григорий Борисович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1756

Муж: Мышецкий Григорий Борисович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мышецкий Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Мышецкий Григорий Борисович

Смерть
После 1735
Москва, город федерального значения Москва
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