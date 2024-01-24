Мышецкая (Безобразова) Прасковья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1735
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1735
Дочь: Долгорукова Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Мышецкий Григорий Борисович
Бракосочетание
1756
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мышецкий Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Мышецкий Григорий Борисович
Смерть
После 1735