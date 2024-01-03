Челноков Александр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения21.11.1899
Дата смерти13.10.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1899
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Крещение
23.11.1899
Домодедово, Домодедово, Московская область
Восприемники: Иван Ермолаевич Лукин
Рождение ребёнка
27.08.1928
Дочь: (Челнокова) Дина Александровна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
19.04.1930
Дочь: Челнокова (Челнокова) Нина Александровна
Мать ребёнка: ?
Смерть
13.10.1953
Причина смерти: Кровоизлеяние в мозг, гтпертонический криз
Похороны
Неизвестно
регистрировала смерть в ЗАГСе Челнокова Нина