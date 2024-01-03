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Челноков Александр Сергеевич

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Место рождения

Макарово, Подольск, Московская область

Дата рождения

21.11.1899

Дата смерти

13.10.1953

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1899

Отец: Челноков Сергей Иванов

Мать: Челнокова (Лукина) Наталья Ермолаевна

Макарово, Подольск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Крещение
23.11.1899
Домодедово, Домодедово, Московская область
Восприемники: Иван Ермолаевич Лукин
Рождение ребёнка
27.08.1928

Дочь: (Челнокова) Дина Александровна

Мать ребёнка: ?

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.04.1930

Дочь: Челнокова (Челнокова) Нина Александровна

Мать ребёнка: ?

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
13.10.1953
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Кровоизлеяние в мозг, гтпертонический криз
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
регистрировала смерть в ЗАГСе Челнокова Нина

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