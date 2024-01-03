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Челноков Сергей Иванов

Место рождения

Расторопово, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва

Дата рождения

1871

Дата смерти

07.11.1921

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Челноков Иван Григорьев

Мать: ?

Расторопово, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Бракосочетание
08.01.1897

Жена: Челнокова (Лукина) Наталья Ермолаевна

Кувекино, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.11.1897

Дочь: (Челнокова) Клавдия Сергеевна

Мать ребёнка: Челнокова (Лукина) Наталья Ермолаевна

Макарово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
21.11.1899

Сын: Челноков Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Челнокова (Лукина) Наталья Ермолаевна

Макарово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
24.11.1900

Дочь: (Челнокова) Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Челнокова (Лукина) Наталья Ермолаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.04.1903

Сын: Челноков Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Челнокова (Лукина) Наталья Ермолаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.01.1905

Сын: Челноков Пётр Сергеевич

Мать ребёнка: Челнокова (Лукина) Наталья Ермолаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.03.1906

Дочь: (Челнокова) Клавдия Сергеевна

Мать ребёнка: Челнокова (Лукина) Наталья Ермолаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.12.1908

Дочь: (Челнокова) Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Челнокова (Лукина) Наталья Ермолаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.12.1910

Дочь: (Челнокова) Нина Сергеевна

Мать ребёнка: Челнокова (Лукина) Наталья Ермолаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.02.1912

Сын: Челноков Валентин Сергеевич

Мать ребёнка: Челнокова (Лукина) Наталья Ермолаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.04.1913

Дочь: (Челнокова) Клавдия Сергеевна

Мать ребёнка: Челнокова (Лукина) Наталья Ермолаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.05.1914

Дочь: (Челнокова) Валентина Сергеевна

Мать ребёнка: Челнокова (Лукина) Наталья Ермолаевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
07.11.1921
Москва, город федерального значения Москва

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