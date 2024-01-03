Челноков Сергей Иванов
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смерти07.11.1921
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Челноков Иван Григорьев
Мать: ?
Бракосочетание
08.01.1897
Кувекино, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.11.1897
Рождение ребёнка
21.11.1899
Сын: Челноков Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Челнокова (Лукина) Наталья Ермолаевна
Рождение ребёнка
24.11.1900
Дочь: (Челнокова) Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Челнокова (Лукина) Наталья Ермолаевна
Рождение ребёнка
08.04.1903
Мать ребёнка: Челнокова (Лукина) Наталья Ермолаевна
Рождение ребёнка
11.01.1905
Мать ребёнка: Челнокова (Лукина) Наталья Ермолаевна
Рождение ребёнка
03.03.1906
Рождение ребёнка
10.12.1908
Дочь: (Челнокова) Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Челнокова (Лукина) Наталья Ермолаевна
Рождение ребёнка
30.12.1910
Дочь: (Челнокова) Нина Сергеевна
Мать ребёнка: Челнокова (Лукина) Наталья Ермолаевна
Рождение ребёнка
19.02.1912
Сын: Челноков Валентин Сергеевич
Мать ребёнка: Челнокова (Лукина) Наталья Ермолаевна
Рождение ребёнка
10.04.1913
Рождение ребёнка
26.05.1914
Дочь: (Челнокова) Валентина Сергеевна
Мать ребёнка: Челнокова (Лукина) Наталья Ермолаевна
Смерть
07.11.1921