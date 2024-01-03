Челнокова (Лукина) Наталья Ермолаевна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смерти26.02.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1897
Кувекино, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.11.1897
Рождение ребёнка
21.11.1899
Сын: Челноков Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Челноков Сергей Иванов
Рождение ребёнка
24.11.1900
Дочь: (Челнокова) Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Челноков Сергей Иванов
Рождение ребёнка
08.04.1903
Отец ребёнка: Челноков Сергей Иванов
Рождение ребёнка
11.01.1905
Отец ребёнка: Челноков Сергей Иванов
Рождение ребёнка
03.03.1906
Рождение ребёнка
10.12.1908
Дочь: (Челнокова) Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Челноков Сергей Иванов
Рождение ребёнка
30.12.1910
Дочь: (Челнокова) Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Челноков Сергей Иванов
Рождение ребёнка
19.02.1912
Сын: Челноков Валентин Сергеевич
Отец ребёнка: Челноков Сергей Иванов
Рождение ребёнка
10.04.1913
Рождение ребёнка
26.05.1914
Дочь: (Челнокова) Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Челноков Сергей Иванов
Смерть
26.02.1917
Причина смерти: Сердечный приступ (порок сердца) | отпевание 28 февраля 1917г.
Похороны
Неизвестно