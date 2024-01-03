Челнокова (Лукина) Наталья Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Челнокова (Лукина) Наталья Ермолаевна

Место рождения

Макарово, Подольск, Московская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

26.02.1917

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Макарово, Подольск, Московская область
Бракосочетание
08.01.1897

Муж: Челноков Сергей Иванов

Кувекино, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.11.1897

Дочь: (Челнокова) Клавдия Сергеевна

Отец ребёнка: Челноков Сергей Иванов

Макарово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
21.11.1899

Сын: Челноков Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Челноков Сергей Иванов

Макарово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
24.11.1900

Дочь: (Челнокова) Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Челноков Сергей Иванов

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.04.1903

Сын: Челноков Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Челноков Сергей Иванов

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.01.1905

Сын: Челноков Пётр Сергеевич

Отец ребёнка: Челноков Сергей Иванов

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.03.1906

Дочь: (Челнокова) Клавдия Сергеевна

Отец ребёнка: Челноков Сергей Иванов

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.12.1908

Дочь: (Челнокова) Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Челноков Сергей Иванов

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.12.1910

Дочь: (Челнокова) Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Челноков Сергей Иванов

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.02.1912

Сын: Челноков Валентин Сергеевич

Отец ребёнка: Челноков Сергей Иванов

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.04.1913

Дочь: (Челнокова) Клавдия Сергеевна

Отец ребёнка: Челноков Сергей Иванов

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.05.1914

Дочь: (Челнокова) Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Челноков Сергей Иванов

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
26.02.1917
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Сердечный приступ (порок сердца) | отпевание 28 февраля 1917г.
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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