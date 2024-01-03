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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челноков Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
27.08.1928

Дочь: (Челнокова) Дина Александровна

Отец ребёнка: Челноков Александр Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.04.1930

Дочь: Челнокова (Челнокова) Нина Александровна

Отец ребёнка: Челноков Александр Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва

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