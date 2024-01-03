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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.08.1928
Дочь: (Челнокова) Дина Александровна
Отец ребёнка: Челноков Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
19.04.1930
Дочь: Челнокова (Челнокова) Нина Александровна
Отец ребёнка: Челноков Александр Сергеевич