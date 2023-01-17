Данилов Георгий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДанилов Георгий Иванович

Данилов Георгий Иванович

avatar

Место рождения

Забайкальский край, Шахтоминский район, Шахтома

Дата рождения

Около 20.02.1929

Дата смерти

Около 2010

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 20.02.1929

Отец: Данилов Иван Никитич

Мать: Милюшкина Надежда Ивановна

Забайкальский край, Шахтоминский район, Шахтома
Бракосочетание
Около 1955

Жена: Данилова Анна

шахтоминский район
Рождение ребёнка
Около 1956

Дочь: Данилова Татьяна Георгиевна

Мать ребёнка: Данилова Анна

шахтоминский район
Рождение ребёнка
Около ?.02.1958

Дочь: Данилова Людмила Георгиевна

Мать ребёнка: Данилова Анна

шахтоминский район
Рождение ребёнка
Около 1959

Дочь: Данилова Лариса Георгиевна

Мать ребёнка: Данилова Анна

шахтоминский район
Бракосочетание
После 1960

Жена: Данилова Тамара

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Место жительства
До 1960
Забайкальский край, Шахтоминский район, Шахтома
Место жительства
С 1960
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Работа или профессия
Около 1970
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
завод холодильников и мастерская в студгородке
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Данилова Светлана Георгиевна

Мать ребёнка: Данилова Тамара

Похороны
Около 2000
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
Около 2010
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close