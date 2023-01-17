Данилов Георгий Иванович
Место рожденияЗабайкальский край, Шахтоминский район, Шахтома
Дата рожденияОколо 20.02.1929
Дата смертиОколо 2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 20.02.1929
Отец: Данилов Иван Никитич
Забайкальский край, Шахтоминский район, Шахтома
Бракосочетание
Около 1955
Жена: Данилова Анна
шахтоминский район
Рождение ребёнка
Около 1956
Дочь: Данилова Татьяна Георгиевна
Мать ребёнка: Данилова Анна
шахтоминский район
Рождение ребёнка
Около ?.02.1958
Дочь: Данилова Людмила Георгиевна
Мать ребёнка: Данилова Анна
шахтоминский район
Рождение ребёнка
Около 1959
Дочь: Данилова Лариса Георгиевна
Мать ребёнка: Данилова Анна
шахтоминский район
Бракосочетание
После 1960
Жена: Данилова Тамара
Место жительства
До 1960
Забайкальский край, Шахтоминский район, Шахтома
Место жительства
С 1960
Работа или профессия
Около 1970
завод холодильников и мастерская в студгородке
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Данилова Светлана Георгиевна
Мать ребёнка: Данилова Тамара
Похороны
Около 2000
Смерть
Около 2010