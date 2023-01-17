Данилова Людмила Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова Людмила Георгиевна

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Место рождения

шахтоминский район

Дата рождения

Около ?.02.1958

Пол

Женский

Отец

Около 1929 г.р.

Мать

Дети

Около 1977 г.р.
Около 1980 г.р.
Около 1989 г.р.

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.02.1958

Отец: Данилов Георгий Иванович

Мать: Данилова Анна

шахтоминский район
Место жительства
Около 1958
шахтоминский район
Место жительства
Около 1960
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1977

Сын: Данилов Олег

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1980

Сын: Данилов Евгений

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1989

Сын: Данилов Александр

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Около 2010
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Работа или профессия
До 2010
Мирный, Мирнинский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
главный бухгалтер
Место жительства
До 2010
Мирный, Мирнинский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Место жительства
2021
Москва, город федерального значения Москва
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