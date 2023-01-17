Данилова Людмила Георгиевна
Место рожденияшахтоминский район
Дата рожденияОколо ?.02.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.02.1958
Отец: Данилов Георгий Иванович
Мать: Данилова Анна
шахтоминский район
Место жительства
Около 1958
шахтоминский район
Место жительства
Около 1960
Рождение ребёнка
Около 1977
Сын: Данилов Олег
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1980
Сын: Данилов Евгений
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1989
Сын: Данилов Александр
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Около 2010
Работа или профессия
До 2010
главный бухгалтер
Место жительства
До 2010
Место жительства
2021
Москва, город федерального значения Москва