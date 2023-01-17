Данилова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1929 г.р.

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1955

Муж: Данилов Георгий Иванович

шахтоминский район
Место жительства
Около 1955
шахтоминский район
Рождение ребёнка
Около 1956

Дочь: Данилова Татьяна Георгиевна

Отец ребёнка: Данилов Георгий Иванович

шахтоминский район
Рождение ребёнка
Около ?.02.1958

Дочь: Данилова Людмила Георгиевна

Отец ребёнка: Данилов Георгий Иванович

шахтоминский район
Рождение ребёнка
Около 1959

Дочь: Данилова Лариса Георгиевна

Отец ребёнка: Данилов Георгий Иванович

шахтоминский район
Место жительства
Около 1960
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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