Данилова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1955
шахтоминский район
Место жительства
Около 1955
шахтоминский район
Рождение ребёнка
Около 1956
Дочь: Данилова Татьяна Георгиевна
Отец ребёнка: Данилов Георгий Иванович
шахтоминский район
Рождение ребёнка
Около ?.02.1958
Дочь: Данилова Людмила Георгиевна
Отец ребёнка: Данилов Георгий Иванович
шахтоминский район
Рождение ребёнка
Около 1959
Дочь: Данилова Лариса Георгиевна
Отец ребёнка: Данилов Георгий Иванович
шахтоминский район
Место жительства
Около 1960
Смерть
Неизвестно