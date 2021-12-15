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Милюшкина Надежда Ивановна

Место рождения

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

28.12.1906 ст.

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1906 ст.

Отец: Милюшкин Иван Спиридонович

Мать: Милюшкина (Гусева) Лукерья Павловна

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Место жительства
До 1924
Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Около 1924

Муж: Данилов Иван Никитич

Место жительства
С 1924 по 1960
Рождение ребёнка
Около 20.02.1928

Сын: Данилов Василий Иванович

Отец ребёнка: Данилов Иван Никитич

Рождение ребёнка
Около 20.02.1929

Сын: Данилов Георгий Иванович

Отец ребёнка: Данилов Иван Никитич

Рождение ребёнка
18.03.1935

Сын: Данилов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Данилов Иван Никитич

Рождение ребёнка
30.07.1937

Сын: Данилов Илья Иванович

Отец ребёнка: Данилов Иван Никитич

Рождение ребёнка
18.03.1940

Сын: Данилов Юрий Иванович

Отец ребёнка: Данилов Иван Никитич

Рождение ребёнка
09.10.1946

Дочь: Данилова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Данилов Иван Никитич

Место жительства
С 1960
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
1993
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Похороны
1993
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

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