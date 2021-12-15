Милюшкина Надежда Ивановна
Место рождения
Дата рождения28.12.1906 ст.
Дата смерти1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1906 ст.
Место жительства
До 1924
Бракосочетание
Около 1924
Муж: Данилов Иван Никитич
Место жительства
С 1924 по 1960
Рождение ребёнка
Около 20.02.1928
Отец ребёнка: Данилов Иван Никитич
Рождение ребёнка
Около 20.02.1929
Отец ребёнка: Данилов Иван Никитич
Рождение ребёнка
18.03.1935
Сын: Данилов Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Данилов Иван Никитич
Рождение ребёнка
30.07.1937
Отец ребёнка: Данилов Иван Никитич
Рождение ребёнка
18.03.1940
Отец ребёнка: Данилов Иван Никитич
Рождение ребёнка
09.10.1946
Дочь: Данилова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Данилов Иван Никитич
Место жительства
С 1960
Смерть
1993
Похороны
1993