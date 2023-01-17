Данилова Светлана Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Данилов Георгий Иванович
Мать: Данилова Тамара
Место жительства
Около 1960
Рождение ребёнка
Около 2001
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 2005
Дочь: Данилова Катя Анатольевна
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
После 2005
Место жительства
До 2005