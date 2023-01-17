Данилова Светлана Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова Светлана Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Данилов Георгий Иванович

Мать: Данилова Тамара

Место жительства
Около 1960
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Около 2000

Муж: Анатолий

Братск, город Братск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Около 2001

Сын: Данилов Лев Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Братск, город Братск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Около 2005

Дочь: Данилова Катя Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

Братск, город Братск, Иркутская область
Место жительства
После 2005
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Место жительства
До 2005
Братск, город Братск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маша

Отец ребёнка: не указан

Братск, город Братск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алёна

Отец ребёнка: не указан

Братск, город Братск, Иркутская область
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