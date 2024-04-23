Дарья Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1814
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Кузьма Евдокимович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Сын: Иосиф Гаврилович
Отец ребёнка: Гавриил Никитич
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Ольга Гавриловна
Отец ребёнка: Гавриил Никитич
Рождение ребёнка
1843
Сын: Сергей Гаврилович
Отец ребёнка: Гавриил Никитич
Рождение ребёнка
1847
Сын: Арсений Гаврилович
Отец ребёнка: Гавриил Никитич
Рождение ребёнка
07.05.1851
Дочь: Гликерия Гавриловна
Отец ребёнка: Гавриил Никитич
Рождение ребёнка
23.09.1856
Сын: Демьян Гаврилович
Отец ребёнка: Гавриил Никитич