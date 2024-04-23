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Дарья Кузьминична

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1814

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Кузьма Евдокимович

Мать: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Иосиф Гаврилович

Отец ребёнка: Гавриил Никитич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Ольга Гавриловна

Отец ребёнка: Гавриил Никитич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Сергей Гаврилович

Отец ребёнка: Гавриил Никитич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Арсений Гаврилович

Отец ребёнка: Гавриил Никитич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
07.05.1851

Дочь: Гликерия Гавриловна

Отец ребёнка: Гавриил Никитич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
23.09.1856

Сын: Демьян Гаврилович

Отец ребёнка: Гавриил Никитич

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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