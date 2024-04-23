Сергей Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смерти01.02.1885
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Гавриил Никитич
Мать: Дарья Кузьминична
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.11.1872
Сын: Даниил Сергеевич
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
08.06.1874
Дочь: Акулина Сергеевна
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
06.05.1876
Сын: Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Ксения Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1881
Сын: Фёдор Сергеевич
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Смерть
01.02.1885
Рождение ребёнка
17.02.1885
Дочь: Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна