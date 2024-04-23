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Сергей Гаврилович

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

01.02.1885

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Гавриил Никитич

Мать: Дарья Кузьминична

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
13.11.1872

Сын: Даниил Сергеевич

Мать ребёнка: Евдокия Михайловна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
08.06.1874

Дочь: Акулина Сергеевна

Мать ребёнка: Евдокия Михайловна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
06.05.1876

Сын: Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Евдокия Михайловна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Ксения Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
20.09.1881

Сын: Фёдор Сергеевич

Мать ребёнка: Евдокия Михайловна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
01.02.1885
Рождение ребёнка
17.02.1885

Дочь: Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: Евдокия Михайловна

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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