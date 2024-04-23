Кузьма Евдокимович
Место рождения
Дата рождения28.10.1768
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1768
Отец: Евдоким Иванович
Мать: Ефимия Титовна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1789
Жена: Анна Онуфриевна
Рождение ребёнка
25.06.1793
Дочь: Федосья? Кузьминична
Мать ребёнка: Анна Онуфриевна
Рождение ребёнка
26.09.1796
Дочь: Христина Кузьминична
Мать ребёнка: Анна Онуфриевна
Рождение ребёнка
09.10.1799
Сын: Андрей Кузьмич
Мать ребёнка: Анна Онуфриевна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Семён Кузьмич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Дарья Кузьминична
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1835