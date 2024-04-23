Кузьма Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьма Евдокимович

Кузьма Евдокимович

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

28.10.1768

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1768

Отец: Евдоким Иванович

Мать: Ефимия Титовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
1789

Жена: Анна Онуфриевна

Рождение ребёнка
25.06.1793

Дочь: Федосья? Кузьминична

Мать ребёнка: Анна Онуфриевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
26.09.1796

Дочь: Христина Кузьминична

Мать ребёнка: Анна Онуфриевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
09.10.1799

Сын: Андрей Кузьмич

Мать ребёнка: Анна Онуфриевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Семён Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Дарья Кузьминична

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
1835

Мы используем куки для улучшения работы сайта.