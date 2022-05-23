Дурыгина (Сумкина) Елизавета Александровна
Место рождения
Дата рождения09.10.1798 ст.
Дата смерти14.01.1854 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1798 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дурыгин Василий Александрович
Отец ребёнка: Дурыгин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дурыгин Александр
Рождение ребёнка
1821
Сын: Дурыгин Иван Александрович
Отец ребёнка: Дурыгин Александр
Смерть
14.01.1854 ст.