Дурыгина (Сумкина) Елизавета Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дурыгина (Сумкина) Елизавета Александровна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

09.10.1798 ст.

Дата смерти

14.01.1854 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1798 ст.

Отец: Сумкин Александр Дмитриевич

Мать: Сумкина Ольга Матвеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дурыгин Василий Александрович

Отец ребёнка: Дурыгин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дурыгин Александр

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Дурыгин Иван Александрович

Отец ребёнка: Дурыгин Александр

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
14.01.1854 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область

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