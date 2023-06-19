Сумкина Ольга Матвеевна
Место рождения
Дата рождения13.07.1774 ст.
Дата смертиОколо 1840
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1774 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Холодилова Александра Александровна
Отец ребёнка: Сумкин Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
09.10.1798 ст.
Дочь: Дурыгина Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Сумкин Александр Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1840