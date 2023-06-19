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Сумкина Ольга Матвеевна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

13.07.1774 ст.

Дата смерти

Около 1840

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1774 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Холодилова Александра Александровна

Отец ребёнка: Сумкин Александр Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.10.1798 ст.

Дочь: Дурыгина Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Сумкин Александр Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сумкин Александр Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Около 1840
Вологда, город Вологда, Вологодская область