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Сумкин Александр Дмитриевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

13.01.1766 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1766 ст.

Отец: Сумкин Дмитрий Алексеевич

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Холодилова Александра Александровна

Мать ребёнка: Сумкина Ольга Матвеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.10.1798 ст.

Дочь: Дурыгина Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Сумкина Ольга Матвеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
С 01.01.1808 по ?.01.1811 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вологодский городской голова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сумкина Ольга Матвеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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