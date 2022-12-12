Сумкин Александр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения13.01.1766 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1766 ст.
Отец: Сумкин Дмитрий Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Холодилова Александра Александровна
Мать ребёнка: Сумкина Ольга Матвеевна
Рождение ребёнка
09.10.1798 ст.
Дочь: Дурыгина Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Сумкина Ольга Матвеевна
Работа или профессия
С 01.01.1808 по ?.01.1811 ст.
Вологодский городской голова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сумкина Ольга Матвеевна
Смерть
Неизвестно