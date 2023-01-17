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Дурыгин Александр

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Дурыгин Иван Александрович

Мать ребёнка: Дурыгина Елизавета Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дурыгина Елизавета Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дурыгин Василий Александрович

Мать ребёнка: Дурыгина Елизавета Александровна

Смерть
Неизвестно
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