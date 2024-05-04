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Иван Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Василий Александров

Мать: Аксинья Дементьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вашунин Яков Иванов

Мать ребёнка: Домна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Иванова

Рождение ребёнка
1841

Сын: Вашунин Максим Иванов

Мать ребёнка: Домна Иванова

Антоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Настасья Иванова

Мать ребёнка: Домна Иванова

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Вашунин Василий Иванович

Мать ребёнка: Домна Иванова

Антоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Александр Иванов

Мать ребёнка: Домна Иванова

Рождение ребёнка
1852

Сын: Емельян Иванов

Мать ребёнка: Домна Иванова

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Елизавета Иванова

Мать ребёнка: Домна Иванова

Рождение ребёнка
1860

Сын: Вашунин Харитон Иванов

Мать ребёнка: Домна Иванова

Антоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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