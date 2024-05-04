Иван Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Василий Александров
Мать: Аксинья Дементьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вашунин Яков Иванов
Мать ребёнка: Домна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Иванова
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Домна Иванова
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Настасья Иванова
Мать ребёнка: Домна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1847
Мать ребёнка: Домна Иванова
Рождение ребёнка
1850
Сын: Александр Иванов
Мать ребёнка: Домна Иванова
Рождение ребёнка
1852
Сын: Емельян Иванов
Мать ребёнка: Домна Иванова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Елизавета Иванова
Мать ребёнка: Домна Иванова
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: Домна Иванова
Смерть
Неизвестно