Вашунин Максим Иванов
Место рождения
Дата рождения1841
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Иван Васильев
Мать: Домна Иванова
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Вашунина Евдокия Максимова
Мать ребёнка: Екатерина Васильева
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Вашунина Дарья Максимова
Мать ребёнка: Екатерина Васильева
Военная служба
Около 1874
Тульской внутренней стражи рядовой
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Васильева