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Вашунин Максим Иванов

Место рождения

Антоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1841

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Иван Васильев

Мать: Домна Иванова

Антоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Вашунина Евдокия Максимова

Мать ребёнка: Екатерина Васильева

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Вашунина Дарья Максимова

Мать ребёнка: Екатерина Васильева

Военная служба
Около 1874
Тульской внутренней стражи рядовой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Васильева

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