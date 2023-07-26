Василий Александров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Александров

Василий Александров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

1862

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Александр Константинов

Мать: Агафья Ильина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Дементьева

Рождение ребёнка
1810

Сын: Платон Васильев

Мать ребёнка: Аксинья Дементьева

Рождение ребёнка
1817

Сын: Иван Васильев

Мать ребёнка: Аксинья Дементьева

Смерть
1862
Антоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.