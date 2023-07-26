Василий Александров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смерти1862
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Александр Константинов
Мать: Агафья Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Дементьева
Рождение ребёнка
1810
Сын: Платон Васильев
Мать ребёнка: Аксинья Дементьева
Рождение ребёнка
1817
Сын: Иван Васильев
Мать ребёнка: Аксинья Дементьева
Смерть
1862
Антоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область