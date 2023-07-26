Александр Константинов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Константин Иванов
Мать: Аграфена Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Ильина
Рождение ребёнка
1784
Сын: Агафон Александров
Мать ребёнка: Агафья Ильина
Рождение ребёнка
1788
Сын: Захар Александров
Мать ребёнка: Агафья Ильина
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Василиса Александрова
Мать ребёнка: Агафья Ильина
Рождение ребёнка
1792
Сын: Василий Александров
Мать ребёнка: Агафья Ильина
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Агафья Ильина
Рождение ребёнка
1796
Сын: Антип Александров
Мать ребёнка: Агафья Ильина
Смерть
Неизвестно