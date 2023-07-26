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Александр Константинов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Константин Иванов

Мать: Аграфена Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Ильина

Рождение ребёнка
1784

Сын: Агафон Александров

Мать ребёнка: Агафья Ильина

Рождение ребёнка
1788

Сын: Захар Александров

Мать ребёнка: Агафья Ильина

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Василиса Александрова

Мать ребёнка: Агафья Ильина

Рождение ребёнка
1792

Сын: Василий Александров

Мать ребёнка: Агафья Ильина

Рождение ребёнка
1794

Сын: Кондратий Александров

Мать ребёнка: Агафья Ильина

Рождение ребёнка
1796

Сын: Антип Александров

Мать ребёнка: Агафья Ильина

Смерть
Неизвестно

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