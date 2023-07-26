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Кондратий Александров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Александр Константинов

Мать: Агафья Ильина

Рождение ребёнка
1826

Сын: Ефим Кондратьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Григорий Кондратьев

Мать ребёнка: не указана

Антоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Анна Кондратьева

Мать ребёнка: не указана

Антоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Федор Кондратьев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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