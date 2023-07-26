Кондратий Александров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Александр Константинов
Мать: Агафья Ильина
Рождение ребёнка
1826
Сын: Ефим Кондратьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Григорий Кондратьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Анна Кондратьева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Федор Кондратьев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно