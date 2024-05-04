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Вашунин Харитон Иванов

Место рождения

Антоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

13.01.1915 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Иван Васильев

Мать: Домна Иванова

Антоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Степанова

Рождение ребёнка
1905

Сын: Вашунин Тимофей Харитонович

Мать ребёнка: Пелагея Степанова

Рождение ребёнка
1910

Сын: Вашунин Иван Харитонович

Мать ребёнка: Пелагея Степанова

Антоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область
Смерть
13.01.1915 ст.
Антоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996D-6FBP?i=334 ГАТО (Тула), ф. 93, о. 1, д. 313

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