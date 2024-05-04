Вашунин Харитон Иванов
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смерти13.01.1915 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Иван Васильев
Мать: Домна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Степанова
Рождение ребёнка
1905
Сын: Вашунин Тимофей Харитонович
Мать ребёнка: Пелагея Степанова
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Пелагея Степанова
Смерть
13.01.1915 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996D-6FBP?i=334 ГАТО (Тула), ф. 93, о. 1, д. 313