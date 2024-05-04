Пелагея Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вашунин Харитон Иванов

Рождение ребёнка
1905

Сын: Вашунин Тимофей Харитонович

Отец ребёнка: Вашунин Харитон Иванов

Рождение ребёнка
1910

Сын: Вашунин Иван Харитонович

Отец ребёнка: Вашунин Харитон Иванов

Антоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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