Пелагея Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1905
Сын: Вашунин Тимофей Харитонович
Отец ребёнка: Вашунин Харитон Иванов
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Вашунин Харитон Иванов
Антоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно