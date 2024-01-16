Корзников Иван Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорзников Иван Фомич

Корзников Иван Фомич

Место рождения

д. Пестерево

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Корзников Фома Иванович

Мать: Корзникова Марфа Федотовна

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1809

Сын: Корзников Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Корзникова Авдотья

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: Корзникова Авдотья

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1811

Сын: Корзников Егор Иванович

Мать ребёнка: Корзникова Авдотья

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Корзникова Авдотья

д. Пестерево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корзникова Авдотья

д. Пестерево
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close