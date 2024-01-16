Корзников Иван Фомич
Место рожденияд. Пестерево
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Корзникова Авдотья
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: Корзникова Авдотья
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Корзникова Авдотья
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Корзникова Авдотья
д. Пестерево
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корзникова Авдотья
д. Пестерево
Смерть
Неизвестно