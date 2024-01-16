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Корзников Фома Иванович

Место рождения

д. Пестерево, Весёлая тож

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Корзников Иван Артемьевич

Мать: Корзникова Анна Андреевна

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1769

Сын: Корзников Александр Фомич

Мать ребёнка: Корзникова Марфа Федотовна

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Екатерина Фоминична

Мать ребёнка: Корзникова Марфа Федотовна

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1775

Сын: Корзников Семён Фомич

Мать ребёнка: Корзникова Марфа Федотовна

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1778

Сын: Корзников Иван Фомич

Мать ребёнка: Корзникова Марфа Федотовна

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Агриппина Фоминична

Мать ребёнка: Корзникова Марфа Федотовна

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корзников ?

Мать ребёнка: Корзникова Марфа Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корзникова Марфа Федотовна

д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно
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