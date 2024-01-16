Корзников Фома Иванович
Место рожденияд. Пестерево, Весёлая тож
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1769
Сын: Корзников Александр Фомич
Мать ребёнка: Корзникова Марфа Федотовна
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Екатерина Фоминична
Мать ребёнка: Корзникова Марфа Федотовна
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Корзникова Марфа Федотовна
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1778
Сын: Корзников Иван Фомич
Мать ребёнка: Корзникова Марфа Федотовна
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Агриппина Фоминична
Мать ребёнка: Корзникова Марфа Федотовна
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корзников ?
Мать ребёнка: Корзникова Марфа Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно