Корзникова Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзникова Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Сын: Корзников Василий Иванович

Отец ребёнка: Корзников Иван Артемьевич

д. Пестерева, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1742

Сын: Корзников Никита Иванович

Отец ребёнка: Корзников Иван Артемьевич

д. Пестерева, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1742

Сын: Корзников Фома Иванович

Отец ребёнка: Корзников Иван Артемьевич

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1743

Сын: Корзников Антипа Иванович

Отец ребёнка: Корзников Иван Артемьевич

д. Пестерева, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1744

Сын: Корзников Феоктист Иванович

Отец ребёнка: Корзников Иван Артемьевич

д. Пестерева, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1749

Сын: Корзников Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Корзников Иван Артемьевич

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Корзников Иван Артемьевич

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Федосья Ивановна

Отец ребёнка: Корзников Иван Артемьевич

д. Пестерево
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корзников Иван Артемьевич

д. Пестерево
Смерть
Неизвестно
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