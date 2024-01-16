Корзникова Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1716
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1738
Сын: Корзников Василий Иванович
Отец ребёнка: Корзников Иван Артемьевич
д. Пестерева, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1742
Сын: Корзников Никита Иванович
Отец ребёнка: Корзников Иван Артемьевич
д. Пестерева, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1742
Отец ребёнка: Корзников Иван Артемьевич
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1743
Сын: Корзников Антипа Иванович
Отец ребёнка: Корзников Иван Артемьевич
д. Пестерева, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1744
Сын: Корзников Феоктист Иванович
Отец ребёнка: Корзников Иван Артемьевич
д. Пестерева, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1749
Сын: Корзников Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Корзников Иван Артемьевич
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Корзников Иван Артемьевич
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Федосья Ивановна
Отец ребёнка: Корзников Иван Артемьевич
д. Пестерево
Бракосочетание
Неизвестно
д. Пестерево
Смерть
Неизвестно