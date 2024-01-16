Корзникова Марфа Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Сын: Корзников Александр Фомич
Отец ребёнка: Корзников Фома Иванович
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Екатерина Фоминична
Отец ребёнка: Корзников Фома Иванович
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Корзников Фома Иванович
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1778
Сын: Корзников Иван Фомич
Отец ребёнка: Корзников Фома Иванович
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Агриппина Фоминична
Отец ребёнка: Корзников Фома Иванович
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корзников ?
Отец ребёнка: Корзников Фома Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно