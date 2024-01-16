Корзникова Марфа Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзникова Марфа Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Корзников Александр Фомич

Отец ребёнка: Корзников Фома Иванович

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Екатерина Фоминична

Отец ребёнка: Корзников Фома Иванович

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1775

Сын: Корзников Семён Фомич

Отец ребёнка: Корзников Фома Иванович

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1778

Сын: Корзников Иван Фомич

Отец ребёнка: Корзников Фома Иванович

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Агриппина Фоминична

Отец ребёнка: Корзников Фома Иванович

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корзников ?

Отец ребёнка: Корзников Фома Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корзников Фома Иванович

д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно
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