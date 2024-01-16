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Корзников Фёдор Иванович

Место рождения

д. Пестерево

Дата рождения

1809

Дата смерти

1885

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Корзников Иван Фомич

Мать: Корзникова Авдотья

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1828

Сын: Корзников Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Корзникова Александра Пантелеевна

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1832

Сын: Корзников Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: Корзникова Александра Пантелеевна

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1835

Сын: Корзников Гаврил Фёдорович

Мать ребёнка: Корзникова Александра Пантелеевна

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1838

Сын: Корзников Егор Фёдорович

Мать ребёнка: Корзникова Александра Пантелеевна

д. Пестерево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корзникова Александра Пантелеевна

д. Пестерево
Смерть
1885
д. Пестерево, Весёлая тож
Причина смерти: от старости | Запись в МК 1885
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