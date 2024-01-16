Корзников Фёдор Иванович
Место рожденияд. Пестерево
Дата рождения1809
Дата смерти1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Корзников Иван Фомич
Мать: Корзникова Авдотья
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Корзникова Александра Пантелеевна
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1832
Сын: Корзников Алексей Фёдорович
Мать ребёнка: Корзникова Александра Пантелеевна
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1835
Сын: Корзников Гаврил Фёдорович
Мать ребёнка: Корзникова Александра Пантелеевна
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Корзникова Александра Пантелеевна
д. Пестерево
Бракосочетание
Неизвестно
д. Пестерево
Смерть
1885
д. Пестерево, Весёлая тож
Причина смерти: от старости | Запись в МК 1885