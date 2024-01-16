Корзникова Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Корзников Иван Фомич
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Корзников Иван Фомич
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Корзников Иван Фомич
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Корзников Иван Фомич
д. Пестерево
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корзников Иван Фомич
д. Пестерево
Смерть
Неизвестно