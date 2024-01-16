Корзникова Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзникова Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Корзников Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Корзников Иван Фомич

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Корзников Иван Фомич

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1811

Сын: Корзников Егор Иванович

Отец ребёнка: Корзников Иван Фомич

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Корзников Иван Фомич

д. Пестерево
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корзников Иван Фомич

д. Пестерево
Смерть
Неизвестно
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