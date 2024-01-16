Тестова (Князева) Евдокия Павловна
Место рождения
Дата рождения01.08.1914
Дата смерти30.05.1994
ПолЖенский
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1914
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коршилова (Тестова) Евгения Михайловна
Отец ребёнка: Тестов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барабина (Тестова) Маргарита Михайловна
Отец ребёнка: Тестов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тестов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Тестов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
28.05.1939
Дочь: Павлихина, Староверова (Тестова) Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Тестов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
20.10.1946
Сын: Тестов Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Тестов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
21.08.1950
Дочь: (Тестова) Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Тестов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
05.08.1955
Дочь: Опекушина (Тестова) Ефалия Михайловна
Отец ребёнка: Тестов Михаил Алексеевич
Смерть
30.05.1994
Раменское кладбище