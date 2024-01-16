Тестова (Князева) Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тестова (Князева) Евдокия Павловна

Место рождения

Раменье, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

01.08.1914

Дата смерти

30.05.1994

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1914

Отец: Князев Павел Николаевич

Мать: Князева (Шамшурина) Варвара Ивановна

Раменье, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коршилова (Тестова) Евгения Михайловна

Отец ребёнка: Тестов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барабина (Тестова) Маргарита Михайловна

Отец ребёнка: Тестов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тестов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Тестов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
28.05.1939

Дочь: Павлихина, Староверова (Тестова) Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Тестов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
20.10.1946

Сын: Тестов Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Тестов Михаил Алексеевич

Раменье, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.08.1950

Дочь: (Тестова) Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Тестов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
05.08.1955

Дочь: Опекушина (Тестова) Ефалия Михайловна

Отец ребёнка: Тестов Михаил Алексеевич

Смерть
30.05.1994
Раменье, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Раменское кладбище

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