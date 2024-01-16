Князева (Шамшурина) Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князева (Шамшурина) Варвара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шамшурин Иван

Мать: Шамшурина ?

Рождение ребёнка
08.11.1908

Дочь: Корнева (Князева) Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Князев Павел Николаевич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Князев Николай Павлович

Отец ребёнка: Князев Павел Николаевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Князев Федор Павлович

Отец ребёнка: Князев Павел Николаевич

Рождение ребёнка
01.08.1914

Дочь: Тестова (Князева) Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Князев Павел Николаевич

Раменье, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
04.12.1922

Дочь: Суханова (Князева) Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Князев Павел Николаевич

Раменье, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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