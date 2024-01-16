Князева (Шамшурина) Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шамшурин Иван
Мать: Шамшурина ?
Рождение ребёнка
08.11.1908
Дочь: Корнева (Князева) Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Князев Павел Николаевич
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Князев Павел Николаевич
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Князев Павел Николаевич
Рождение ребёнка
01.08.1914
Дочь: Тестова (Князева) Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Князев Павел Николаевич
Рождение ребёнка
04.12.1922
Дочь: Суханова (Князева) Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Князев Павел Николаевич
Смерть
Неизвестно