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Тестов Дмитрий Михайлович

Место рождения

Раменье, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

20.10.1946

Дата смерти

09.08.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1946

Отец: Тестов Михаил Алексеевич

Мать: Тестова (Князева) Евдокия Павловна

Раменье, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.11.1970

Сын: Тестов Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Тестова,Занякова (Груздкова) Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
08.06.1974

Сын: Тестов Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Тестова,Занякова (Груздкова) Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
15.07.1978

Дочь: Бранкина (Тестова) Людмила Дмитриевна

Мать ребёнка: Тестова,Занякова (Груздкова) Тамара Ивановна

Смерть
09.08.1984

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