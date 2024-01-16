Тестов Дмитрий Михайлович
Место рождения
Дата рождения20.10.1946
Дата смерти09.08.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1946
Рождение ребёнка
15.11.1970
Сын: Тестов Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Тестова,Занякова (Груздкова) Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
08.06.1974
Сын: Тестов Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Тестова,Занякова (Груздкова) Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
15.07.1978
Смерть
09.08.1984