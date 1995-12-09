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Тестов Михаил Алексеевич

Место рождения

Раменье, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

10.11.1912

Дата смерти

09.12.1995

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Раменье, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коршилова (Тестова) Евгения Михайловна

Мать ребёнка: Тестова (Князева) Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барабина (Тестова) Маргарита Михайловна

Мать ребёнка: Тестова (Князева) Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тестов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Тестова (Князева) Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
28.05.1939

Дочь: Павлихина, Староверова (Тестова) Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Тестова (Князева) Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
20.10.1946

Сын: Тестов Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Тестова (Князева) Евдокия Павловна

Раменье, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.08.1950

Дочь: (Тестова) Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Тестова (Князева) Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
05.08.1955

Дочь: Опекушина (Тестова) Ефалия Михайловна

Мать ребёнка: Тестова (Князева) Евдокия Павловна

Смерть
09.12.1995
Раменье, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Раменское кладбище

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