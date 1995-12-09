Тестов Михаил Алексеевич
Место рождения
Дата рождения10.11.1912
Дата смерти09.12.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коршилова (Тестова) Евгения Михайловна
Мать ребёнка: Тестова (Князева) Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барабина (Тестова) Маргарита Михайловна
Мать ребёнка: Тестова (Князева) Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тестов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Тестова (Князева) Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
28.05.1939
Рождение ребёнка
20.10.1946
Сын: Тестов Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Тестова (Князева) Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
21.08.1950
Дочь: (Тестова) Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Тестова (Князева) Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
05.08.1955
Дочь: Опекушина (Тестова) Ефалия Михайловна
Мать ребёнка: Тестова (Князева) Евдокия Павловна
Смерть
09.12.1995
Раменское кладбище