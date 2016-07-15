Павлихина, Староверова (Тестова) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлихина, Староверова (Тестова) Валентина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1939

Дата смерти

15.07.2016

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1939

Отец: Тестов Михаил Алексеевич

Мать: Тестова (Князева) Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Староверов Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Староверов Виталий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Староверов Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Староверов Виталий Иванович

Смерть
15.07.2016
Москва, город федерального значения Москва

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