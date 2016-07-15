Павлихина, Староверова (Тестова) Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1939
Дата смерти15.07.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1939
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Староверов Юрий Михайлович
Отец ребёнка: Староверов Виталий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Староверов Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Староверов Виталий Иванович
Смерть
15.07.2016
Москва, город федерального значения Москва