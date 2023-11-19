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Богданович Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

28.09.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Богданович Михаил Иванович

Мать: Богданович (Карпинская) Мария Трофимовна

Рождение ребёнка
24.11.1913

Сын: Богданович Михаил Иванович

Мать ребёнка: Богданович (Самойлова) Прасковья Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Вулис (Богданович) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Богданович (Самойлова) Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Богданович Кирилл Иванович

Мать ребёнка: Богданович (Самойлова) Прасковья Васильевна

Смерть
28.09.1937

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