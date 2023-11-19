Богданович Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти28.09.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Рождение ребёнка
24.11.1913
Сын: Богданович Михаил Иванович
Мать ребёнка: Богданович (Самойлова) Прасковья Васильевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Вулис (Богданович) Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Богданович (Самойлова) Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Богданович Кирилл Иванович
Мать ребёнка: Богданович (Самойлова) Прасковья Васильевна
Смерть
28.09.1937