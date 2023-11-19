Богданович (Карпинская) Мария Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданович (Карпинская) Мария Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Карпинский Трофим

Мать: Карпинская Изабела

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданович Николай Михайлович

Отец ребёнка: Богданович Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданович Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Богданович Иван Михайлович

Отец ребёнка: Богданович Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно

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