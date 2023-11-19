Богданович (Карпинская) Мария Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Карпинский Трофим
Мать: Карпинская Изабела
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданович Николай Михайлович
Отец ребёнка: Богданович Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1885
Сын: Богданович Иван Михайлович
Отец ребёнка: Богданович Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно