Богданович Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданович Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

01.06.1907

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Богданович Иван Михайлович

Мать ребёнка: Богданович Мария Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданович Николай Михайлович

Мать ребёнка: Богданович Мария Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданович Мария Трофимовна

Смерть
01.06.1907
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