Богданович Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смерти01.06.1907
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Сын: Богданович Иван Михайлович
Мать ребёнка: Богданович Мария Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданович Николай Михайлович
Мать ребёнка: Богданович Мария Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.06.1907