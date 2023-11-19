Богданович (Самойлова) Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданович (Самойлова) Прасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1913

Сын: Богданович Михаил Иванович

Отец ребёнка: Богданович Иван Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Вулис (Богданович) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Богданович Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Богданович Кирилл Иванович

Отец ребёнка: Богданович Иван Михайлович

Смерть
1979

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