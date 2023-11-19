Богданович (Самойлова) Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1913
Сын: Богданович Михаил Иванович
Отец ребёнка: Богданович Иван Михайлович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Вулис (Богданович) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Богданович Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Богданович Кирилл Иванович
Отец ребёнка: Богданович Иван Михайлович
Смерть
1979