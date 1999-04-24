Говорухин Владимир Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 10.09.1949
Дата смерти24.04.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 10.09.1949
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.11.1972
Дочь: Валова (Говорухина) Елена Владимировна
Мать ребёнка: Говорухина (Ударцева) Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
17.04.1978
Сын: Говорухин Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Говорухина (Ударцева) Ольга Яковлевна
Красногвардейский, Артемовский, Свердловская область
Смерть
24.04.1999