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Говорухин Владимир Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 10.09.1949

Дата смерти

24.04.1999

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 10.09.1949

Отец: Говорухин Сергей Акинфович

Мать: Говорухина (Разноглядова) Надежда Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Говорухина (Ударцева) Ольга Яковлевна

Рождение ребёнка
21.11.1972

Дочь: Валова (Говорухина) Елена Владимировна

Мать ребёнка: Говорухина (Ударцева) Ольга Яковлевна

Рождение ребёнка
17.04.1978

Сын: Говорухин Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Говорухина (Ударцева) Ольга Яковлевна

Красногвардейский, Артемовский, Свердловская область
Смерть
24.04.1999

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