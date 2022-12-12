Говорухина (Ударцева) Ольга Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1950
Отец: Ударцев Яков Львович
Мать: Ударцева Нина Павловна
Рождение ребёнка
21.11.1972
Дочь: Валова Елена Владимировна
Отец ребёнка: Говорухин Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
17.04.1978
Сын: Говорухин Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Говорухин Владимир Сергеевич
Красногвардейский, Артемовский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно