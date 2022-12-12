Говорухина (Ударцева) Ольга Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Говорухина (Ударцева) Ольга Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1950

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1950

Отец: Ударцев Яков Львович

Мать: Ударцева Нина Павловна

Рождение ребёнка
21.11.1972

Дочь: Валова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Говорухин Владимир Сергеевич

Рождение ребёнка
17.04.1978

Сын: Говорухин Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Говорухин Владимир Сергеевич

Красногвардейский, Артемовский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Говорухин Владимир Сергеевич

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