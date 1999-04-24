Валова (Говорухина) Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валова (Говорухина) Елена Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1972

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1972

Отец: Говорухин Владимир Сергеевич

Мать: Говорухина Ольга Яковлевна

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