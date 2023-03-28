посёлок Красногвардейский, Артемовский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Красногвардейский

Артемовский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Ирбитский уезд
2658Ирбитский, зав.при р. Ирбити.6441346861961Церковь православная 1. Волостное правление. Заводов железоделательных 2. Мельниц 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Ирбитский уезд, Ирбитская волость
625. Ирбитский (Завдоское, Горское, Гробовское и Речное) завод, село заводское бывшее владельческое, при реке Ирбити, дворов 372, жителей 1870, волостное правление (уездн Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Пермская губерния, Ирбитский уезд, Ирбитская волость
село Ирбитский завод15619001416108711752262[...]

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Ирбитский уезд, Ирбитско-заводская волость
Ирбитский зав. на р. Ирбити, принадлежит н-кам Яковлева и Рукавишникова, железоделательный, основан в 1776 г. Работает с помощью водяных и паровых двигателей, в 550 сил. Показать все Ирбитско-заводское общество52214811477МастеровыеПравославныеРусские63

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Артемовский район
51887Красногвардейскийпосёлок57°23'с.ш.62°19'в.д.O-41-089

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Артемовский
65703000191п Красногвардейскийпоселок

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