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Говорухин Сергей Владимирович

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Место рождения

Красногвардейский, Артемовский, Свердловская область

Дата рождения

17.04.1978

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1978

Отец: Говорухин Владимир Сергеевич

Мать: Говорухина Ольга Яковлевна

Красногвардейский, Артемовский, Свердловская область
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