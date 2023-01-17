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Говорухин Сергей Владимирович
Говорухин Сергей Владимирович
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Место рождения
Красногвардейский
, Артемовский, Свердловская область
Дата рождения
17.04.1978
Пол
Мужской
Отец
Говорухин Владимир Сергеевич
С 1949 г.р.
Мать
Говорухина (Ударцева) Ольга Яковлевна
1950 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1978
Отец:
Говорухин Владимир Сергеевич
Мать:
Говорухина Ольга Яковлевна
Красногвардейский
, Артемовский, Свердловская область
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