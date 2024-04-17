Евтеев Фёдор Ефремович
Место рождениягор. Кропоткин Краснодарского края (ст. Кавказская)
Дата рождения14.06.1902
Дата смерти16.05.1981
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1902
По документам 1902, на самом деле 1901
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
улица Литераторов дом 17 кв. 19
Образование
По 1920
Среднее | Гимназия
Работа или профессия
С ?.03.1920 по ?.06.1921
Агент по выполнению продразвертки | по приказу Советской власти | Кавказский отдельный продовольственный комитет
Работа или профессия
С ?.06.1921 по ?.08.1922
технический работник | по переводу после отмены продразвертки | Районное заготовительное управление
Работа или профессия
С ?.02.1923 по ?.01.1925
строевой Краснофлотец, радист крейсера "Коминтерн" | переехал в Севастополь в 1922 и доброволно вступил в ряды ВМЧФ, демобилизован досрочно, по болезни
Бракосочетание
Около 1924
Работа или профессия
С ?.02.1925 по ?.09.1927
ответсвенный секретарь | Районный Совет Осоавиахима
Рождение ребёнка
21.04.1926
Дочь: Сердюк (Евтеева) Нина Федоровна
Мать ребёнка: Евтеева (Крайнева) Юлия Ивановна
Образование
С 27.09.1927 по 01.07.1931
Высшее | Кандидат технических наук (1935) Профессор (1961) | Ленинградский Электротехнический Институт им. Ульянова-Ленина (ЛЭТИ)
Работа или профессия
С 1930 по 25.07.1941
старший инженер | Эвакуация завода №210 из Ленинграда в Омск | Завод №210
Работа или профессия
С 01.07.1931 по 30.12.1935
Аспирант и преподаватель | Ленинградский Элетротехнический Институт им. Ленина
Рождение ребёнка
14.08.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евтеева (Крайнева) Юлия Ивановна
Работа или профессия
С 01.01.1936 по 25.07.1941
Доцент кафедры радиопередающих устройств | Ленинградский Элетротехнический Институт им. Ленина
Эвакуация
?.07.1941
на поезде вместе со станками завода им. казицкого
Работа или профессия
С 25.07.1941 по ?.09.1944
старший инженер, начальник технического контроля | Реэвакуаця в Ленинград в связи с переводом на работу в ЛЭТИ | Завод №210
Работа или профессия
С 15.12.1944
Доцент, зав. кафедрой технологии радиоаппаратуры | Ленинградский Элетротехнический Институт им. Ленина
Бракосочетание
23.02.1946
Рождение ребёнка
08.09.1947
Сын: Евтеев Александр Федорович
Мать ребёнка: Евтеева (Котикова) Пелагея (Полина) Григорьевна
Рождение ребёнка
10.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евтеева (Котикова) Пелагея (Полина) Григорьевна
Работа или профессия
С 1968 по 1981
Профессор кафедры "Микрорадиоэлектроники и технология радиоаппаратуры" | Ленинградский Элетротехнический Институт им. Ленина
Смерть
16.05.1981
Причина смерти: Естественная смерть/старость (рак пищевода 4 ст.)
Похороны
Неизвестно