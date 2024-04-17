Евтеев Фёдор Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвтеев Фёдор Ефремович

Евтеев Фёдор Ефремович

avatar

Место рождения

гор. Кропоткин Краснодарского края (ст. Кавказская)

Дата рождения

14.06.1902

Дата смерти

16.05.1981

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1902

Отец: Евтеев Ефрем Меркулович

Мать: Евтеева (Зотова) Прасковья Прокофьевна

По документам 1902, на самом деле 1901
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
улица Литераторов дом 17 кв. 19
Образование
По 1920
Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Среднее | Гимназия
Работа или профессия
С ?.03.1920 по ?.06.1921
Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Агент по выполнению продразвертки | по приказу Советской власти | Кавказский отдельный продовольственный комитет
Работа или профессия
С ?.06.1921 по ?.08.1922
Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
технический работник | по переводу после отмены продразвертки | Районное заготовительное управление
Работа или профессия
С ?.02.1923 по ?.01.1925
строевой Краснофлотец, радист крейсера "Коминтерн" | переехал в Севастополь в 1922 и доброволно вступил в ряды ВМЧФ, демобилизован досрочно, по болезни
Бракосочетание
Около 1924

Жена: Евтеева (Крайнева) Юлия Ивановна

Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Работа или профессия
С ?.02.1925 по ?.09.1927
Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
ответсвенный секретарь | Районный Совет Осоавиахима
Рождение ребёнка
21.04.1926

Дочь: Сердюк (Евтеева) Нина Федоровна

Мать ребёнка: Евтеева (Крайнева) Юлия Ивановна

Образование
С 27.09.1927 по 01.07.1931
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Высшее | Кандидат технических наук (1935) Профессор (1961) | Ленинградский Электротехнический Институт им. Ульянова-Ленина (ЛЭТИ)
Работа или профессия
С 1930 по 25.07.1941
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
старший инженер | Эвакуация завода №210 из Ленинграда в Омск | Завод №210
Работа или профессия
С 01.07.1931 по 30.12.1935
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Аспирант и преподаватель | Ленинградский Элетротехнический Институт им. Ленина
Рождение ребёнка
14.08.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евтеева (Крайнева) Юлия Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
С 01.01.1936 по 25.07.1941
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Доцент кафедры радиопередающих устройств | Ленинградский Элетротехнический Институт им. Ленина
Эвакуация
?.07.1941
на поезде вместе со станками завода им. казицкого
Работа или профессия
С 25.07.1941 по ?.09.1944
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
старший инженер, начальник технического контроля | Реэвакуаця в Ленинград в связи с переводом на работу в ЛЭТИ | Завод №210
Работа или профессия
С 15.12.1944
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Доцент, зав. кафедрой технологии радиоаппаратуры | Ленинградский Элетротехнический Институт им. Ленина
Бракосочетание
23.02.1946

Жена: Евтеева (Котикова) Пелагея (Полина) Григорьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
08.09.1947

Сын: Евтеев Александр Федорович

Мать ребёнка: Евтеева (Котикова) Пелагея (Полина) Григорьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евтеева (Котикова) Пелагея (Полина) Григорьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
С 1968 по 1981
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Профессор кафедры "Микрорадиоэлектроники и технология радиоаппаратуры" | Ленинградский Элетротехнический Институт им. Ленина
Смерть
16.05.1981
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Естественная смерть/старость (рак пищевода 4 ст.)
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мы используем куки для улучшения работы сайта.