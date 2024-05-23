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Евтеев Ефрем Меркулович

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Место рождения

станица Кавказская Кубанская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Евтеев Меркула

Мать: Евтеева (Евтеева) Черкешенка имя не известно

Работа или профессия
Неизвестно
Кубанские казаки, сельское хозяйство
Рождение ребёнка
14.06.1902

Сын: Евтеев Фёдор Ефремович

Мать ребёнка: Евтеева (Зотова) Прасковья Прокофьевна

По документам 1902, на самом деле 1901
Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Евтеева) Пелагея Ефремовна

Мать ребёнка: Евтеева (Зотова) Прасковья Прокофьевна

Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Между 1905 и 1906

Сын: Евтеев Иван Ефремович

Мать ребёнка: Евтеева (Зотова) Прасковья Прокофьевна

Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1908

Сын: Евтеев Максим Ефремович

Мать ребёнка: Евтеева (Зотова) Прасковья Прокофьевна

Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1910

Сын: Евтеев Александр Ефремович

Мать ребёнка: Евтеева (Зотова) Прасковья Прокофьевна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Евтеев Николай Ефремович

Мать ребёнка: Евтеева (Зотова) Прасковья Прокофьевна

Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Между 1917 и 1918

Сын: Евтеев Венедикт Ефремович

Мать ребёнка: Евтеева (Зотова) Прасковья Прокофьевна

Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Кубанская д. 8 (отдельный дом с 2-мя комнатами)
Смерть
1947
Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край

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