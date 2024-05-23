Евтеев Ефрем Меркулович
Место рождениястаница Кавказская Кубанская область
Дата рождения1879
Дата смерти1947
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Работа или профессия
Неизвестно
Кубанские казаки, сельское хозяйство
Рождение ребёнка
14.06.1902
Мать ребёнка: Евтеева (Зотова) Прасковья Прокофьевна
По документам 1902, на самом деле 1901
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Евтеева) Пелагея Ефремовна
Мать ребёнка: Евтеева (Зотова) Прасковья Прокофьевна
Рождение ребёнка
Между 1905 и 1906
Мать ребёнка: Евтеева (Зотова) Прасковья Прокофьевна
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Евтеева (Зотова) Прасковья Прокофьевна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Евтеев Александр Ефремович
Мать ребёнка: Евтеева (Зотова) Прасковья Прокофьевна
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Евтеева (Зотова) Прасковья Прокофьевна
Рождение ребёнка
Между 1917 и 1918
Сын: Евтеев Венедикт Ефремович
Мать ребёнка: Евтеева (Зотова) Прасковья Прокофьевна
Кубанская д. 8 (отдельный дом с 2-мя комнатами)
Смерть
1947