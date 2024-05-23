Евтеева (Зотова) Прасковья Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвтеева (Зотова) Прасковья Прокофьевна

Евтеева (Зотова) Прасковья Прокофьевна

avatar

Место рождения

станица Кавказская Кубанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1918

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зотов Прокофий

Мать: Зотова Имя не известно

Рождение ребёнка
14.06.1902

Сын: Евтеев Фёдор Ефремович

Отец ребёнка: Евтеев Ефрем Меркулович

По документам 1902, на самом деле 1901
Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Евтеева) Пелагея Ефремовна

Отец ребёнка: Евтеев Ефрем Меркулович

Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Между 1905 и 1906

Сын: Евтеев Иван Ефремович

Отец ребёнка: Евтеев Ефрем Меркулович

Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1908

Сын: Евтеев Максим Ефремович

Отец ребёнка: Евтеев Ефрем Меркулович

Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1910

Сын: Евтеев Александр Ефремович

Отец ребёнка: Евтеев Ефрем Меркулович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Евтеев Николай Ефремович

Отец ребёнка: Евтеев Ефрем Меркулович

Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Между 1917 и 1918

Сын: Евтеев Венедикт Ефремович

Отец ребёнка: Евтеев Ефрем Меркулович

Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Кубанская д. 8 (отдельный дом с 2-мя комнатами)
Смерть
1918

Мы используем куки для улучшения работы сайта.