Евтеева (Зотова) Прасковья Прокофьевна
Место рождениястаница Кавказская Кубанская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1918
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зотов Прокофий
Мать: Зотова Имя не известно
Рождение ребёнка
14.06.1902
Отец ребёнка: Евтеев Ефрем Меркулович
По документам 1902, на самом деле 1901
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Евтеева) Пелагея Ефремовна
Отец ребёнка: Евтеев Ефрем Меркулович
Рождение ребёнка
Между 1905 и 1906
Отец ребёнка: Евтеев Ефрем Меркулович
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Евтеев Ефрем Меркулович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Евтеев Александр Ефремович
Отец ребёнка: Евтеев Ефрем Меркулович
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Евтеев Ефрем Меркулович
Рождение ребёнка
Между 1917 и 1918
Сын: Евтеев Венедикт Ефремович
Отец ребёнка: Евтеев Ефрем Меркулович
Кубанская д. 8 (отдельный дом с 2-мя комнатами)
Смерть
1918