станица Кавказская, станица Кавказская, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край (на 2019) — Familio

Кавказская

Кавказский муниципальный район, Краснодарский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станица
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Списки населённых мест Кубанской области по сведениям 1882 года

Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
Кавказский уезд
6098Кавказская станицана правом берегу р. Кубани6967898019912013великороссыправославныеЦерковь 1. Старообрядческий молитвенный дом 1. Школа мужская 1. Лавок: мануфактурных 5, бакалейных 10. Питейных заведений 3. Мукомольных мельниц: водяных 4, ветряных 15, Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Краснодарский край, Кавказский район
11957Кавказскаястаница45°27'00"40°41'00"L-37-094

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Краснодарский край, Кавказский муниципальный район, Кавказское сельское поселение
3618410101ст-ца Кавказская#Н/Д
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