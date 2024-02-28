Евтеева (Крайнева) Юлия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евтеева (Крайнева) Юлия Ивановна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1906

Дата смерти

?.08.1945

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Крайнев Иван Семенович

Мать: Крайнева Анна Анисимовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
После ?.10.1918
Кропоткин или Севастополь?
Бежала с мамой и сестрой из Петрограда после октябрьской революции 1918 г.
Бракосочетание
Около 1924

Муж: Евтеев Фёдор Ефремович

Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
21.04.1926

Дочь: Сердюк Нина Федоровна

Отец ребёнка: Евтеев Фёдор Ефремович

гор. Кропоткин Краснодарского края (ст. Кавказская)
Место жительства
27.09.1927
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
с мужем Федором и дочерью Ниной
Рождение ребёнка
14.08.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евтеев Фёдор Ефремович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Эвакуация
1941
из Ленинграда в Омск
Эвакуация на поезде вместе со станками завода им. Казицкого с мужем Федором и детьми Ниной и Борисом
Смерть
?.08.1945
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Медицинская проблема | Погибла при родах? вместе с ребенком (или из-за замершей беременности)
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