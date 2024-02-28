Евтеева (Крайнева) Юлия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти?.08.1945
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Крайнев Иван Семенович
Мать: Крайнева Анна Анисимовна
Место жительства
После ?.10.1918
Кропоткин или Севастополь?
Бежала с мамой и сестрой из Петрограда после октябрьской революции 1918 г.
Бракосочетание
Около 1924
Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
21.04.1926
Дочь: Сердюк Нина Федоровна
Отец ребёнка: Евтеев Фёдор Ефремович
гор. Кропоткин Краснодарского края (ст. Кавказская)
Место жительства
27.09.1927
с мужем Федором и дочерью Ниной
Рождение ребёнка
14.08.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Евтеев Фёдор Ефремович
Эвакуация
1941
из Ленинграда в Омск
Эвакуация на поезде вместе со станками завода им. Казицкого с мужем Федором и детьми Ниной и Борисом
Смерть
?.08.1945
Причина смерти: Медицинская проблема | Погибла при родах? вместе с ребенком (или из-за замершей беременности)