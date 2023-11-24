Крайнев Иван Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Евтеева (Крайнева) Юлия Ивановна
Мать ребёнка: Крайнева Анна Анисимовна
Рождение ребёнка
Около 08.02.1906
Дочь: Корсунская (Крайнева) Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Крайнева Анна Анисимовна
Смерть
Неизвестно