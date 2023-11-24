Крайнев Иван Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крайнев Иван Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Евтеева (Крайнева) Юлия Ивановна

Мать ребёнка: Крайнева Анна Анисимовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Около 08.02.1906

Дочь: Корсунская (Крайнева) Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Крайнева Анна Анисимовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно

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